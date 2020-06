Une collation des grades réussie pour les finissants de la Polyvalente Saint-François

Une centaine d'étudiants de cinquième secondaire de la Polyvalente Saint-François de Beauceville se sont déplacés avec leur famille pour venir chercher leur diplôme et leur bottin lors d'une cérémonie de collation des grades qui s'est tenue le 20 juin.

Ce sont plus de 25 membres du personnel de l'établissement qui ont chaleureusement accueilli leurs finissantes et leurs finissants sous le débarcadère de l’école. Plusieurs finissantes portaient fièrement leur robe de bal alors que les finissants se sont présentés en complet.

À leur arrivée, les familles étaient accueillies par trois hôtesses de quatrième secondaire : Selma Breton, Abigaëlle Bolduc et Justine Rheault. Par la suite, les élèves se dirigeaient, avec leur famille, vers le tapis rouge. Alors que la directrice adjointe, Lina Carrier, jouait la portière, le directeur, Stéphane Boulanger, remettait les diplômes. Chaque élève avait choisi sa propre chanson pour s’approprier ce moment unique. Laurent Moreau, enseignant de français en quatrième secondaire, animait la cérémonie de main de maitre.

Les enseignantes Geneviève Bachand, Audrey Jacques et Paméla Doyon avaient élaboré un très beau décor, devant lequel les élèves ont pu prendre des photos individuelles et des photos avec leur famille. D’ailleurs, Audrey Jacques était la photographe officielle de l’évènement.

Avant de retourner à leur voiture sous les applaudissements du personnel de l’école, les élèves ont reçu leur bottin, gracieuseté de Marie-Ève Laverdière-Dallaire. Marie-Andrée Quirion, enseignante de français en première secondaire, en a profité pour remettre une lettre que ses anciens élèves s’étaient écrite alors qu’ils avaient 13 ans.

Enfin, en plus de recevoir leur bottin et leur lettre, les élèves recevront plus tard les photos et la captation vidéo de la cérémonie.

Alexandre Boily, l’organisateur de la collation des grades, aimerait remercier tous les collaborateurs, sans qui tout cela n’aurait pu se réaliser. En plus des personnes mentionnées ci-haut, Annick Vallières (textes des élèves), Thomas Mathieu (technicien), Alexandre Giguère (technicien), Stéphane Rodrigue (technicien) et Christian Poulin (entretien) ont été d’une aide remarquable.

Ce fut un réel plaisir pour toute l’équipe de la polyvalente Saint-François de côtoyer ces élèves talentueux au cours des dernières années. En plus de cette remise de diplôme, si le contexte sanitaire le permet, l’objectif reste de pouvoir offrir un vrai bal des finissants à l’automne. Le comité culturel félicite les élèves pour leur comportement respectueux et la qualité de leur écoute lors de cette présentation.