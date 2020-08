Le gouvernement du Québec accélère le déploiement de la nouvelle génération d'écoles

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge a annoncé, ce jeudi 20 août, le déploiement accéléré de la nouvelle génération d'écoles modernes présentée en début d'année par le gouvernement du Québec.

Une somme supplémentaire de 1 milliard de dollars sera alors devancée à cette année et s'ajoutera aux sommes déjà prévues pour la mise à niveau des infrastructures scolaires, pour un total de 3,7 milliards de dollars au Plan québécois des infrastructures 2020-2030.

Ainsi, 1,8 milliard de dollars seront disponibles cette année pour la construction et l'agrandissement d'écoles. Cette somme permettra notamment de construire 42 infrastructures scolaires et d'agrandir 31 écoles existantes.

Une somme totale de 1,6 milliard de dollars sera également disponible pour la rénovation d'écoles. En effet, aux sommes minimales de 600 millions de dollars déjà annoncées l'an dernier s'ajoute une somme supplémentaire de 1 milliard de dollars. Cela devrait permettre de mener à terme des milliers de projets de rénovation dans les écoles du Québec.

Également, plusieurs bâtiments scolaires sont dans un état de décrépitude tellement avancé qu'il s'avère plus rapide, moins dispendieux et plus sécuritaire de les détruire complètement pour ensuite les reconstruire. Pour la première fois, 15 projets de reconstruction ont été autorisés cette année, pour un total de 300 millions de dollars.

Des écoles modernes pour tous

Rappelons que ces travaux devront désormais être réalisés selon la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d'agrandissement et de rénovation d'écoles.

C'est d'ailleurs ce modèle qui est présentement en construction dans la municipalité de Scott. Cette nouvelle école comprendra 21 classes pour les élèves du préscolaire à la 6e année du primaire. Un gymnase, une bibliothèque et d’autres espaces communs sont également prévus pour ce bâtiment dont la superficie est estimée à 7 200 m2.

Le coût total du projet, évalué à 29 millions de dollars, est entièrement financé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. On prévoit accueillir plus de 260 élèves en 2022.

Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, la nouvelle génération d'écoles sera adaptée aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces communs favoriseront la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves.

« En accélérant le déploiement de la nouvelle génération d'écoles, le ministère de l'Éducation vient contribuer à la nécessaire relance économique du Québec et, plus important encore, s'assure que nos élèves et le personnel scolaire bénéficient de milieux d'apprentissage modernes et stimulants le plus rapidement possible. », a déclaré le ministre par voie de communiqué de presse.