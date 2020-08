Les Québécois préfèrent encore faire leurs achats de matériel scolaire en magasin

Une étude menée auprès de 1 513 répondants pour le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) par la firme Léger démontre que, malgré le contexte sanitaire, les Québécois préfèrent fortement faire leurs achats scolaires en magasin.

Tout comme ce fut mesuré en 2019 dans le cadre de la rentrée scolaire et pour les achats des fêtes, le CCCD constate que les Québécois sont attachés à leurs détaillants et ne sont pas prêts à délaisser le commerce traditionnel.

En effet, pour l'année 2020, 86 % des consommateurs québécois étaient déterminés à se rendre en magasin contrairement à 69 % des Ontariens et 73 % ailleurs au Canada. Par le fait même, le taux d'attraction des achats en ligne est aussi moindre au Québec que dans le reste du Canada. C'est donc 19 % des Québécois qui prévoient faire leurs emplettes d'effets scolaires en ligne contre 40 % pour le reste du Canada.

« Cette différence entre le Québec et le reste du Canada est une tendance lourde dans toutes les enquêtes de consommation que nous avons menée dans les deux dernières années. Nous sommes surpris de constater que le contexte pandémique n'y change rien ! » a déclaré M. Jean-François Belleau, directeur des relations gouvernementales pour le CCCD-Québec.

Le sondage révèle également que, partout au Canada, les consommateurs risquent de moins dépenser cette année qu'en 2019 en marchandises scolaires: la moyenne des dépenses (ou dépenses prévues) pour les articles de retour à l'école en 2020 est de 727 $ contre 919 $ en 2019.

Parmi les catégories d’articles, ce sont les vêtements et articles de sport qui affichent la plus forte diminution des dépenses dans toutes les régions, sauf au Québec, où les consommateurs achètent plus de fournitures scolaires et d'articles de sport que les autres régions du pays.

Aussi, selon le sondage, les Québécois dépensent en moyenne plus que le reste du Canada pour la rentrée scolaire.

Finalement, un autre sondage récent de la firme Léger démontrait que 56% des Québécois se disaient inquiets du retour à l’école contre 64% pour le reste des Canadiens.

Une explication possible est que les Québécois sont moins inquiets de contracter la COVID-19 que les Canadiens du reste du Canada. En effet, lorsqu'on a demandé si les Canadiens craignaient de contracter la COVID-19, 61 % des Canadiens se sont dits inquiets alors que le pourcentage était de 52 % pour les Québécois .