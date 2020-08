La motivation scolaire des jeunes à la hausse pour la rentrée

L’organisme Academos a procédé à une vaste consultation de jeunes Québécois afin de connaître leur niveau de motivation scolaire pour la rentrée 2020.

Ce sont plus de 1000 jeunes âgés de 14 à 30 ans et issus de partout au Québec qui ont répondu en ligne. Il fallait noter sa motivation sur une échelle de 0 à 10, 0 étant « aucunement motivé » et 10 étant « extrêmement motivé ». Ils évaluent donc leur niveau de motivation à 7,1/10 en moyenne, plus de 65 % des répondants l’estiment même à 7/10 et plus.

En mai, un exercice semblable avait été réalisé et rapportait un résultat de seulement 4,1/10. Ce dernier sonnait l’alarme sur une baisse de motivation majeure causée principalement par le confinement et la fermeture des écoles en raison de la pandémie de COVID-19.



Heureusement, la motivation scolaire des jeunes Québécois semble être revenue au même niveau qu’elle l’était avant la pandémie. Plusieurs facteurs ont été nommés par les étudiants :

- le fait de sentir que leurs études actuelles seront utiles à leur profession future (54 %)

- avoir accès à des façons d’apprendre plus amusantes et intéressantes (47 %)

- avoir des objectifs clairs à court terme (45 %)

Malgré des résultats encourageants, les jeunes sondés par Academos expriment tout de même beaucoup de stress et d’anxiété liés à leur retour sur les bancs d’école. Le nouveau fonctionnement dû à aux règles de distanciation sociale et les cours en ligne, semble être une appréhension par rapport à la vie sociale et à la nouveauté que cela représente. Ils estiment que le manque d’information sur la rentrée (57 %) et l’anxiété face à l’avenir (53 %) pourraient avoir une influence négative sur leur motivation scolaire.

Si les écoles devaient fermer à cause d’une deuxième vague de COVID-19, 54 % des sondés se sentiraient mieux équipés pour poursuivre leurs études à la maison que lors de la première vague, contre 23 % qui ne considèrent pas être mieux outillés qu’au printemps.

« Nos jeunes font preuve d’une résilience impressionnante et particulièrement cette année. Même dans le contexte d’incertitude que nous vivons, ils sont prêts à se retrousser les manches pour atteindre leurs buts. Ces résultats me motivent encore plus à les appuyer en mettant à leur disposition des outils pour leur permettre de s’épanouir et d’atteindre leur plein potentiel », a dit Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins et parrain d’Academos.

Le sondage s’est déroulé en ligne du 18 au 20 août.

Academos est un organisme à but non lucratif fondé en 1999, qui connecte les jeunes de 14 à 30 ans avec la réalité du monde du travail grâce à une application de mentorat virtuel qui leur permet de dialoguer gratuitement avec près de 3 000 professionnels passionnés par leur métier.