200 étudiants ont protesté contre l'absence de sports interscolaires

En présence d'une importante présence policière, environ 200 élèves de la Polyvalente de Saint-Georges ont manifesté pacifiquement leur désaccord ce matin, jour de la rentrée scolaire, quant à la décision gouvernementale de suspendre pour le moment, les activités parascolaires qui comprennent, entre autres, les activités sportives interscolaires.

« Hier, la CSBE a dit qu'on aurait finalement la concentration football mais c'est un peu sous des conditions impossibles car il ne faudrait pas mixer aucun groupe [de classe-bulle]. Dans le football, dans le hockey, il y a des élèves qui viennent de secondaire 4, de secondaire 5, il y en a qui sont maths fortes, d'autres chimie, d'autres physique. Pour pratiquer notre sport, nous, on a pas le choix que de mixer les groupes », a indiqué Pier-Luc Boucher, organisateur et porte-parole du groupe, qui est un étudiant-athlète pratiquant le football, le volleyball et l'athlétisme en salle.

En signe de protestation, les étudiants rassemblés devant les portes de la polyvalente, ne sont pas entrés dans l'édifice au moment de l'appel du début des classes.

Puis, à la demande des autorités policières et de la direction de la PSG, le groupe s'est déplacé vers le terrain de basketball pour entendre leur porte-parole indiquer que les étudiants devraient participer à la deuxième période de classes pour ne pas devoir reprendre une journée complète de cours.

« Nous, l'appui qu'on donne c'est qu'on respecte qu'ils [les élèves] soient en désaccord avec les décisions prises par Santé publique et le ministère. Par contre, on veut quand même que ce soit [la pratique des sports] dans des consignes sanitaires et de sécurité » a pour sa part fait savoir Caroline Veilleux, directrice de la Polyvalente de Saint-Georges qui accueillait ce matin quelque 1467 étudiantes et étudiants.

Après la manifestation, Pierre-Luc Boucher a indiqué, lors d'un appel téléphonique logé à EnBeauce.com, que son groupe de manifestants avait réintégré les cours comme souhaité par la direction.