Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin a annoncé samedi soir qu’un cas de de COVID-19 est confirmé à l’école des Deux-Rives. Voici l'intégralité de la lettre adressée aux parents de la part de la direction de l'école des Deux-Rives:

« Aux parents des élèves de l’école des Deux-Rives,

Aux membres du personnel de l’école des Deux-Rives

Objet : Cas confirmé de COVID-19 à l’école des Deux-Rives

Madame,

Monsieur,

Un résultat positif à un test de COVID-19 a été déclaré à l’école des Deux-Rives.

État de la situation

Pour limiter la transmission, il a été demandé aux élèves concernés de rester à la maison et de suivre les directives des autorités. Ces personnes ont été jointes par la Direction de la santé publique (DSP). De plus, le transport scolaire emprunté par l’élève déclaré positif a été analysé par la DSP.

Jusqu’à maintenant, une trentaine d’élèves sont en isolement préventif. Bien entendu, l’élève déclaré positif est retiré. Après l’enquête de la DSP, aucun membre du personnel n’est visé par les mesures d’isolement. Il s’agit du premier cas à l’école des Deux-Rives. L’école demeure ouverte et continue d’appliquer toutes les mesures nécessaires pour éviter une nouvelle propagation.

Poursuite des apprentissages

Nous vous assurons que d’ici 24 heures ouvrables, nous pourrons fournir le matériel électronique nécessaire afin d’assurer un enseignement à distance à chacun des élèves qui a été mis en isolement par la DSP. Seuls les élèves retirés par la DSP ont le droit à de l’enseignement à distance.

Vigilance et prévention

Nous vous invitons à être particulièrement vigilants concernant votre état de santé, celui de votre enfant et celui de votre famille.

Si vous ou un membre de votre famille présentez un ou plusieurs symptômes parmi ceux indiqués dans la liste ci-dessous, veuillez communiquer sans délai avec le 1 877 644-4545 afin d’évaluer la pertinence de prendre un rendez-vous pour un test de dépistage de la COVID-19. Je vous invite à consulter en ligne l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19, à l’adresse: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autoevaluation-symptomes-covid-19/, duquel sont tirés les symptômes à surveiller :

- Fièvre : température buccale de 38,1 °C (100,6 °F) ou plus

- Perte du goût et de l’odorat

- Toux (nouvelle ou aggravée)

- Essoufflement, difficulté à respirer

- Maux de ventre

- Vomissements

- Diarrhée

- Mal de gorge

- Congestion ou écoulement nasal

- Grande fatigue

- Perte importante de l’appétit

- Douleurs musculaires généralisées non liées à un effort physique

Vous pouvez également consulter le document Les enfants et la COVID-19 – On reste vigilant pour éviter la propagation. Ce document peut également être utile pour les adolescents et les adultes.

Service psychosocial

En tout temps, vous pouvez communiquer avec le service psychosocial du CSSBE. Notre équipe peut vous aider à traverser la situation actuelle. Veuillez écrire à [email protected] ou téléphoner au 418 228-5541, poste 24420.

La suite

Dans les prochains jours, une nouvelle communication vous sera acheminée afin de vous dresser un nouveau bilan de la situation.

Soyez assurés que nous suivons la situation de près en collaboration avec les autorités régionales de la santé publique. Nous vous invitons à faire preuve de vigilance, de bienveillance et d’empathie. Notre priorité demeure la santé des élèves et du personnel.

Merci de votre collaboration,

Mario Bolduc

Directeur des Deux-Rives »