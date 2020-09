Hausse d’inscriptions au CUA pour l’automne 2020

Le Centre universitaire des Appalaches (CUA) connaît cet automne une hausse de sa clientèle étudiante en formation créditée.

Deux nouvelles cohortes ont débuté, une en baccalauréat d'éducation préscolaire et enseignement primaire, et une autre en certificat en trouble du spectre de l’autisme. Ces programmes sont offerts en collaboration avec l’UQAR. À cela s’ajoutent également plusieurs formations aux entreprises.

Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire

Les besoins criants de ressources dans la profession et la collaboration du CSSBE et de l’UQAR, ont contribué au démarrage d’une nouvelle cohorte de ce programme en Beauce.

Un groupe de plus de quarante étudiants a débuté ce baccalauréat à temps plein, cet automne. L’UQAR, un nouveau partenaire dans ce projet cette année, offre son programme en Beauce selon des modalités qui favorisent la conciliation travail/études, ce qui est bénéfique pour la région en ce contexte de pénurie d’enseignants.

Certificat en trouble du spectre de l’autisme

Ce programme est offert à temps partiel en visioconférence à Saint-Georges et à Thetford Mines. Plus de vingt personnes ont débuté en septembre. Ces programmes s’ajoutent donc à ceux qui sont déjà offerts au CUA, soient les certificats en gestion des ressources humaines, en administration, en santé mentale et en gestion des organisations ainsi que le DEC-BAC en sciences infirmières et la cohorte du baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire de l’Université Laval.

Formations aux entreprises

Le CUA propose également des activités de formation non créditées. Ces formations couvrent différents domaines dont le leadership, la mobilisation d’équipe, la communication, etc. Elles sont adaptées aux besoins exprimés par la clientèle et sont offertes sur de courtes sessions d’environ 7 heures.

Exceptionnellement cette année, l’ensemble des formations aux entreprises seront offertes à distance. Grâce à la collaboration de Services Québec de la Chaudière-Appalaches, ces activités de formation sont subventionnées et permettent aux participants d’y assister à un moindre coût (10$ par formation). Certaines conditions d’appliquent.

Le CUA est déjà en période de recrutement pour deux programmes qui débuteront en 2021, si le nombre d’inscriptions le permet. Il s’agit du certificat en gestion des ressources humaines, qui pourrait démarrer dès janvier, et du baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire, qui débuterait à l’automne 2021. D’autres programmes s’ajouteront à liste au courant de l’automne.