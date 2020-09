Québec annonce 85 M$ de plus en éducation

Le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui une série d'investissements supplémentaires en éducation totalisant 85 millions de dollars afin de répondre aux besoins du milieu scolaire en période de pandémie.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, et Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, en ont fait l'annonce ce matin.

Ce montant sera distribué en fonction de quatre enjeux: l'embauche et la formation de personnel, l'entretien des systèmes de ventilation, le transport scolaire et les services d'enseignement à distance.

25 millions de dollars pour la formation et l'embauche de personnel dans les écoles

Cette première somme permettra l'embauche de nouvelles ressources afin d'alléger le travail de certains professionnels du milieu scolaire et de mieux encadrer les élèves dans un contexte de respect des mesures sanitaires.

Ainsi, les écoles pourraient, par exemple, engager plus de ressources en santé mentale ou pour le soutien des élèves en difficulté.

L'embauche d'éducatrices et d'éducateurs en service de garde est également nécessaire pour une surveillance accrue des aires communes et des cours de récréation.

Notons que du personnel dédié à la désinfection des école pourrait également être engagé grâce à cet investissement supplémentaire.

20 millions de dollars pour l'entretien des systèmes de ventilation

L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) recommande l'entretien régulier des systèmes de ventilation dans les écoles afin de prévenir la contamination de la COVID-19 dans les écoles.

Un montant de 20 millions de dollars sera réservé à cet effet.

15 millions de dollars pour le transport scolaire

Le Cabinet du ministre de l'Éducation souligne qu'un montant de 15 M$ sera octroyé en vue de « compenser les effets des consignes de santé publique imposant une limite du nombre d'élèves par véhicule ».

Plus précisément, le gouvernement souhaite se donner les moyens d'utiliser davantage d'autobus scolaires, d'embaucher davantage de conducteurs et d'améliorer l'aménagement liant les rues aux écoles pour les élèves à pied.

25 millions de dollars pour bonifier les services d'enseignement à distance

Finalement, un montant supplémentaire de 25 millions de dollars sera consacré à un ensemble de mesures permettant de soutenir l'enseignement à distance, par exemple l'embauche de techniciens en informatique ou l'acquisition de licences d'abonnement à des ressources éducatives numériques.

Notons que cette nouvelle série d'investissements est réalisée avec les sommes à venir du gouvernement fédéral visant à soutenir les établissements d'enseignement qui ont dû mettre en place des mesures sanitaires en lien avec la pandémie.

« Les sommes annoncées aujourd'hui font suite à diverses demandes exprimées par nos partenaires du réseau scolaire. Elles permettront de soutenir plus efficacement tous les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, et plus particulièrement ceux qui ont accumulé du retard en raison de la pandémie », ajoute Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation.

Rappelons que plusieurs écoles de la province, dont plusieurs en Beauce, vivent présentement avec des signalements de COVID-19 dans leurs établissements. Voici le bilan des établissements concernés en Beauce en date d'aujourd'hui:

Établissement scolaire Nombre de cas (21-09 -2020)

École des Deux Rives (Saint-Georges) 4

École secondaire Veilleux (Saint-Joseph) 3

CIMIC (Saint-Georges) 2

École Maribel (Sainte-Marie) 2

École Notre-Dame-du-Rosaire (Saint-Benoit) 2

École Mgr-Fortier (Saint-Georges) 1

Polyvalente Bélanger (Saint-Martin) 1

Polyvalente Benoit-Vachon (Saint-Marie) 1

Polyvalente de Saint-Georges (Saint-Georges) 1

Cégep Beauce-Appalaches (Campus Saint-Georges) 4

Cégep Beauce-Appalaches (Campus Sainte-Marie) 1

La dernière annonce d'un cas positif à la COVID-19 en Beauce a été faite ce matin par le Centre de Services scolaire de la Beauce-Etchemin concernant deux nouveaux cas à l'école primaire Notre-Dame-du-Rosaire à Saint-Benoit-Labre.