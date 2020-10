Les écoles en zone rouge: La FEEP demande de la flexibilité

La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) a annoncé lundi qu’elle appuie le gouvernement au sujet des nouvelles mesures sanitaires pour les écoles en zone rouge. La FEEP demande toutefois de la flexibilité.

En effet, la Fédération demande que le ministère de l’Éducation laisse aux écoles une marge de manœuvre pour organiser leurs cours, dans le respect des objectifs, en ce qui a trait aux élèves de 4e et de 5e secondaire.

« C’est avec une grande tristesse que nous devons suspendre, au moins pendant quelques semaines, la plupart des activités sportives et parascolaires. Ces activités sont une grande source de plaisir et de motivation pour les élèves, et nous sommes très déçus, mais nous sommes bien conscients de l’urgence de la situation », explique David Bowles, président de la Fédération.

Par ailleurs, la Fédération croit qu’en ce qui a trait aux élèves de 4e et de 5e secondaire, il serait important de laisser aux écoles la marge de manœuvre pour gérer les cours à distance dans le contexte où seulement la moitié des élèves seront à l’école en même temps.

La FEEP critique également « un modèle unique » à toutes les écoles. La Fédération souligne l’importance de fixer des directives claires et de laisser les écoles les appliquer selon leur réalité.

« Les écoles privées ont clairement démontré au printemps dernier leur capacité à s’adapter rapidement à des contraintes imposées par la situation et à fournir à leurs élèves un accompagnement de qualité à distance », affirme David Bowles.

« Pour faciliter la tâche des enseignants, qui doivent s’ajuster constamment depuis le début de l’année scolaire, et prévoir la meilleure continuité pédagogique possible, nous demandons au ministère de l’Éducation de faire preuve de flexibilité quant à l’organisation scolaire pour les élèves de 4e et de 5e secondaire », poursuit le président de la fédération.

La Fédération des établissements d'enseignement privés est un organisme à but non lucratif qui regroupe 133 écoles secondaires, 111 écoles préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont fréquentées par quelque 116 000 élèves répartis sur le territoire québécois.

Il y a deux écoles privées représentées par la FEEP sur le territoire beauceron: l’école Jésus-Marie de Beauceville et l’école Trilingue Vision Beauce à Sainte-Marie.