Le CSSBE lance un avis de recherche pour son nouveau conseil d'administration

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) vient de lancer un appel à la candidature pour combler les postes d’administrateur disponibles pour siéger à son premier conseil d’administration.

Rappelons que c’est à la suite de l’abolition, en février dernier, du conseil des commissaires élus que les centres de services scolaires doivent mettre en place un nouveau conseil d’administration.

On recherche cinq membres de la collectivité qui détiennent une expertise et une expérience différentes des gens du milieu scolaire. Le CSSBE précise son besoin d’avoir des visions et des façons de faire qui pourraient « venir enrichir les discussions et bonifier les réflexions et les décisions. »

Les cinq profils recherchés se découpent en autant de niveaux:

• Une personne possédant une expertise en matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines.

• Une personne possédant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources financières ou matérielles.

• Une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel.

• Une personne issue du milieu municipal, des affaires, de la santé ou des services sociaux.

• Une personne âgée de 18 à 35 ans.

Les intéressées doivent présenter leur candidature d’ici le samedi 10 octobre, 16 heures. Le formulaire de candidature est disponible sur le site Web du CSSBE.