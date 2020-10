Cinq cas positifs à la COVID-19 dans autant d'écoles du CSSBE

Cinq cas positifs à la COVID-19 ont été signalés en soirée hier dans autant d'établissements du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemins.

Ainsi, on retrouve un cas au Centre de formation des Bâtisseurs situé à Sainte-Marie, un cas à l’Édifice Monseigneur-Beaudoin et un autre à l’école des Deux-Rives, deux écoles de Saint-Georges, un cas à l’école Kennebec de Saint-Côme-Linière ainsi qu'un cas à l’école Roy et Saint-Louis (La Guadeloupe).

Dans tous les cas, les personnes déclarées positives n’étaient pas à l’école lors de leur période de contagion. Par conséquent, la Direction de la santé publique (DSP) n’a pas émis de directives supplémentaires concernant des retraits en lien avec ces cas.

Les cinq endroits demeurent ouverts et continuent d’appliquer toutes les mesures nécessaires pour éviter une nouvelle propagation.