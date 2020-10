1586 fanions pour exprimer la colère des profs

Tout en respectant les mesures de distanciation physique en vigueur, les enseignantes et enseignants du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC-CSQ) ont planté ce matin quelque 1586 fanions devant le siège social du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) pour rappeler à leur employeur que les profs sont toujours en négociation malgré le contexte de pandémie.

Les fanions représentent les membres qui sont toujours mobilisés pour améliorer leurs conditions de travail « difficiles », malgré une rentrée hautement complexifiée par le contexte actuel de crise sanitaire. »

« Le contexte très difficile que nous vivons présentement ne doit pas nous faire oublier que les enseignantes et enseignants sont présentement en pleine négociation pour le renouvellement de leur convention collective nationale, à la demande du gouvernement. Il est primordial de rester mobilisés pour éviter qu’il ne tente de profiter de la situation pour obtenir une entente au rabais. Les profs sont à bout de souffle depuis plusieurs années; leur salaire et leurs conditions de travail doivent impérativement s’améliorer. Ça, ce n’est pas négociable », a expliqué Dominic Loubier président du SEC-CSQ, par voie de communiqué de presse.

Rappelons qu’en mai dernier, le gouvernement a présenté au personnel enseignant une offre jugée « méprisante » par les syndicats.

Appelés à se prononcer, plus de 11 500 membres de la FSE-CSQ ont rejeté cette offre dans une proportion de 97 %. Au total, 98 % des enseignantes et enseignants ont réitéré leur désir d’obtenir des améliorations dans quatre grands domaines. soit la composition de la classe et les services aux élèves HDAA, lourdeur de la tâche, la rémunération (dont une majoration de l’échelle de traitement pour tous les enseignants et enseignantes) ainsi que la précarité et l’entrée dans la profession.

Le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC-CSQ) représente les 1586 enseignantes et enseignants du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin. Ils proviennent de tous les secteurs d’enseignement, du préscolaire à la formation professionnelle, en passant par le primaire, le secondaire et la formation générale des adultes. Il est affilié à la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) et à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).