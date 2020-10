Leader en éducation : la différence Jésus-Marie

Une fois encore, l’École Jésus-Marie de Beauceville innove et surprend par sa capacité d’adaptation en se positionnant comme véritable leader en éducation beauceronne.

Après une graduation grandiose de ses élèves de 5 e secondaire dans le respect des contraintes sanitaires en place en juin dernier, l’établissement privé récidive avec des portes ouvertes virtuelles au succès retentissant.

Pas moins de 120 familles ont participé virtuellement aux portes ouvertes de l’école les 3 et 4 octobre derniers en plus d’échanger avec des enseignants et le personnel de la vie scolaire.

Parents et enfants ont pu obtenir des réponses à leurs questions tout en ayant un aperçu général du cadre éducatif et sportif de

l’école.

Rapidement conquis, plusieurs futurs élèves ont déjà complété leur demande d'admission pour l’année 2021-2022.

La période d’inscription est d’ailleurs toujours en cours jusqu’au 30 octobre 2020. Pour rejoindre les réputés rangs des Lynx ou se dépasser au cœur d’un milieu enrichissant, visitez le tout nouveau site web de Jésus-Marie via la page des admissions.

Contexte actuel oblige, les examens d’admission n’auront pas lieu cette année. Une seule étape facile et rapide via le formulaire d’admission est la porte d’entrée vers cinq années scolaires mémorables au cœur de la famille EJM.

Milieu de vie stimulant, équipe-école engagée et sports de haut niveau : viens rêvez sans limite avec nous!

Texte par Nathalie Fortier, directrice générale de l'École Jésus-Marie.