Huit nouveaux cas de COVID-19 répartis dans sept écoles de la Beauce

La Direction de la santé publique (DSP) a informé qu’un total de huit nouveaux cas de COVID-19 a été confirmé pour sept écoles de la Beauce.

Plusieurs cas n'ont pas entraîné de retrait d'élèves supplémentaires, car les personnes infectées ne se trouvaient pas à l'école pendant leur période de contagion.

Cette situation s'applique à l'école Sainte-Famille de Tring-Jonction où un cas a été déclaré, un autre dans l’établissement Monseigneur Beaudoin, à l’école Dionne et un à l’école des Deux-Rives à Saint-Georges.

Deux cas confirmés positifs à l’école De Léry-Monseigneur De Laval à Beauceville n'ont pas entraîné non plus de mise en quarantaine en plus de celles des élèves touchés par la COVID-19.

Cependant, un cas à la polyvalente de Saint-Georges a entraîné la mise en isolement de 32 élèves tout comme à la polyvalente Bélanger de Saint-Martin qui a contraint 16 élèves à se mettre en isolement.

Toutes ces écoles demeurent ouvertes et continuent d’appliquer toutes les mesures nécessaires pour éviter de nouvelles propagations.

Seulement les élèves qui ont été isolés par la Santé publique ont droit à l’enseignement à distance.