Entente de partenariat entre le CIMIC et Ford Saint-Georges

Le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) vient d'annoncer une entente de partenariat conclue avec Ford Saint-Georges, qui permettra aux étudiants de mécanique automobile et de carrosserie de bénéficier d’un Ford Fusion 2018, pour leurs apprentissages.

Selon le directeur du CIMIC, Robin Rodrigue, ce nouveau véhicule hybride, financé et immatriculé par Ford Saint-Georges, permet d’ajuster l’enseignement aux nouvelles fonctionnalités des véhicules contemporains.

« Les véhicules hybrides et électriques représentent l’avenir de l’industrie automobile. Nos enseignants ont déjà une grande expertise de ces nouvelles technologies et ce véhicule facilitera le transfert de cette expertise aux mécaniciens et aux carrossiers de demain », dit-il.

Cette collaboration va dans le sens des efforts constants du CIMIC pour permettre à ses élèves d’exceller grâce à des méthodes pédagogiques rigoureuses et novatrices, ainsi qu’un environnement stimulant et à la

fine pointe de la technologie.

« Nous sommes constamment à la recherche d’alliés de qualité, comme Ford Saint-Georges, pour atteindre ces objectifs », conclut M. Rodrigue.