Anthony Morin choisi comme nouveau directeur des services administratifs du CBA

Le Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges annoncé jeudi l'arrivée de Anthony Morin à titre de nouveau directeur à la tête des services administratifs de l'établissement.

À la suite d’un processus initié en septembre, le comité de sélection a présenté sa recommandation unanime au comité exécutif du 29 octobre dernier.

Selon Pierre Leblanc, directeur général du Cégep Beauce-Appalaches, monsieur Morin a convaincu le comité de sélection par son savoir, son savoir-faire et par son savoir-être.

Anthony Morin possède plus de huit années d’expérience en comptabilité et finance. Depuis 2018, il occupe le poste de directeur des opérations pour le bureau de Sainte-Marie au Service de comptabilité et fiscalité de l’UPA.

Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences comptables, profil comptabilité de management (CPA, CMA) et est membre de l’Ordre. Il avait précédemment terminé ses études collégiales au Cégep Beauce-Appalaches dans le programme de Techniques de comptabilité et gestion.

Monsieur Morin entrera officiellement en fonction le 23 novembre prochain.

Toute l’équipe du Cégep Beauce-Appalaches tiens à féliciter monsieur Morin pour sa nomination et lui souhaite la bienvenue parmi elle.