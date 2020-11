COVID-19 : 20 nouveaux cas dans les écoles et 151 élèves en isolement en Beauce

La Direction de la santé publique (DSP) a informé que vingt nouveaux diagnostics de COVID-19 avaient été confirmé dans des écoles de la Beauce durant cette fin de semaine.

On dénombre alors :

- Deux nouveaux cas à l’école Notre-Dame de Saint-Elzéar entrainant ainsi la mise en isolement de 21 élèves.

- Trois cas à l’école des Deux-Rives à Saint-Georges avec un total de 25 élèves mis en isolement.

- Un cas à l’école Lambert de Saint-Joseph-de-Beauce où 21 élèves ont été mis en isolement.

- Deux cas à l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce avec 34 élèves qui ont été mis en isolement.

- Un cas à la polyvalente de Saint-Georges avec 29 élèves mis en isolement.

- Un cas à l’école la Tourterelle à Saint-Benjamin où 21 élèves ont été mis en isolement.

Qui plus est, on compte également un cas à l’école Monseigneur Fortier de Saint-Georges, deux cas à l’école primaire les Sittelles de Saint-Georges également, ainsi que six cas à la polyvalente Saint-François de Beauceville et un cas à l’école le Tremplin à Saint-Victor. Aucun retrait n'a été recommandé par la DSP dans ces écoles.

Toutes ces écoles touchées demeurent ouvertes pour les élèves qui ne sont pas en isolement et continuent d’appliquer toutes les mesures nécessaires pour éviter de nouvelles propagations.

Seulement les élèves qui ont été isolés par la Santé publique ont droit à l’enseignement à distance.