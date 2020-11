Cette année, le Cégep Beauce-Appalaches célèbre ses diplômés 2019-2020 de façon virtuelle, mais de façon tout aussi personnalisée.

Au cours des prochains jours, les anciens étudiants seront mis en valeur sur les pages Facebook des trois centres, en plus d’avoir reçu un message personnalisé de leurs enseignants.

Campus de Saint-Georges

C’est avec une grande fierté que le Cégep a décerné, au campus de Saint-Georges, 455 diplômes d’études collégiales (DEC) et 201 attestations d’études collégiales (AEC) dans l’ensemble de ses campus.

Ce sont les programmes de Sciences humaines (73) et de Sciences de la nature (51) qui ont produit le plus grand nombre de diplômés au secteur préuniversitaire. Au secteur technique, ce sont les programmes de Techniques d’éducation spécialisée (44) et de Soins infirmiers (26).

Du côté de la formation continue, 50 attestations ont été décernées en Inspection de bâtiment, 33 en Comptabilité et 25 en Éducation à l’enfance.

Bourses de Saint-Georges

Un montant total de 11 500 $ a été remis en bourses aux récipiendaires du campus de Saint-Georges et de la Formation continue.

Les bourses de l’Excellence scolaire (500 $) ont été décernées à Marc-Alexandre Parent (préuniversitaire) et Érika Lefebvre (technique).

Mikaël Grenier et Laurence Tardif ont mis la main sur celles du Progrès préuniversitaire et technique (300 $).

Seize autres étudiants ont reçu les bourses Méritas par programme de 400 $ chacune.

Érica Trudel a reçu la bourse d’engagement féminin de la part de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Financement agricole du Canada a remis des bourses de 450 $ à deux diplômés de la Formation continue en Gestion d’entreprises agricoles, Cynthia Grenier et Francis Rodrigue.

Chantal Martineau et Michaël Boivin ont reçu une bourse méritas pour le secteur de la Formation continue, de la part de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Campus de Sainte-Marie

Ce sont 51 finissants de la dernière année qui ont reçu des diplômes d’études collégiales et neuf d’entre eux ont obtenu des bourses totalisant 3 900 $.

« Cette semaine, nous soulignons les efforts déployés par nos étudiantes et étudiants tout au long de leurs études. Nous reconnaissons la persévérance, la détermination et la force de caractère démontrées pour réussir leurs études collégiales, » a souligné Pierre Leblanc, directeur général.

Le Campus de Sainte-Marie a remis 51 diplômes d’études collégiales (DEC), 22 en Sciences humaines, 19 en Techniques d’éducation spécialisée, 7 en Sciences de la nature, et 2 DEC sans mention et 1 en mode Tremplin DEC.

Les boursiers de Sainte-Marie

Rosalie Giguère (Sciences humaines) s’est vu remettre la bourse de l’Excellence scolaire secteur préuniversitaire et Marie-Ève Lavoie (Éducation spécialisée) a reçu la bourse de l’Excellence scolaire secteur technique, d’une valeur de 500$.

Haniel Obed Vasquez Lemus (Sciences de la nature) et Élizabeth Roberge (Éducation spécialisée) ont respectivement reçu les bourses Progrès scolaire de 300$, secteurs préuniversitaire et technique.

Les bourses Méritas par programme (400$) ont été remises à Émilie Roy (Sciences de la nature), Maé Audet et Rosalie Giguère (Sciences humaines) et Joanie Ouellet (Éducation spécialisée).

Depuis sa création en tant que cégep public en 1990, l’institution d’enseignement a remis 11 301 diplômes d’études collégiales et 3 762 attestations d’études collégiales.