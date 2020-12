Fin de mandat pour Pier-Luc Rodrigue au Conseil d'admnistration du Cégep

Après six ans d’implication au Conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches, l’institution a souligné le départ de son président, Pier-Luc Rodrigue.

Membre du Conseil d’administration depuis 2013, monsieur Rodrigue a rapidement plongé dans l’action en acceptant la présidence au début de l’année 2016. Il a ainsi pu jouer un rôle significatif et faire profiter l’organisation de son expérience et leadership, notamment pour le renouvellement du personnel-cadre et hors cadre, en conservant et développant les talents en place.

L’avocat de profession a toujours priorisé le bien-être des étudiants.

« Pour moi, ça a toujours été important que le Cégep favorise d’abord la réussite des étudiants. Je crois que la population étudiante et sa réussite scolaire nous ont guidés dans toutes nos actions et décisions. Je suis fier de constater que le Cégep Beauce-Appalaches a pu assurer un haut taux de diplomation, des résultats exemplaires à l’Épreuve uniforme de français et un taux de réussite élevé depuis plusieurs années », a affirmé Pier-Luc Rodrigue.

Parmi les réalisations dans lesquelles il a été impliqué, le développement du campus de Sainte-Marie et le nouveau centre de conditionnement physique se démarquent.

« Une de mes fiertés est le fait que l’équipe du CBA fonce toujours vers l’innovation, pour le bien-être des étudiants. Tous les intervenants, les enseignants, le personnel administratif, la direction : tous travaillent dans le même sens pour atteindre cet objectif ultime », a-t-il ajouté.

En six ans, monsieur Rodrigue a eu l’occasion de connaître trois directeurs généraux.

« Dès mon arrivée, j’ai remarqué l’implication de Pier-Luc. Il a harmonieusement assuré la liaison et la continuité entre les directions au fils des ans. Je tiens à le remercier chaleureusement pour son appui indéfectible et son dévouement » a partagé Pierre Leblanc, directeur général.

Le Cégep Beauce-Appalaches a remercié Pier-Luc Rodrigue pour sa contribution au Conseil d’administration.

Le futur portrait du Conseil d’administration sera officialisé et dévoilé au cours du prochain mois.