Le Cégep Beauce-Appalaches remet plus de 25 000 $ en aide directe à ses étudiants

En raison de la pandémie de la COVID-19, le Cégep Beauce-Appalaches a remis plus de 25 000$ en aide directe à ses étudiants, à travers différentes initiatives.

Conscient que la crise actuelle a d’importantes répercussions financières sur sa communauté étudiante, le Cégep Beauce-Appalaches a mis en place un fonds d’aide humanitaire afin de soutenir financièrement ses étudiants dans le besoin, et ce, à travers ses trois campus de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Mégantic. L'appui concerne aussi la clientèle de la Formation continue.

L’aide a débuté dans la semaine du 30 novembre, avec le Défi 5 jours. Grâce à une série de capsules vidéos présentant des trucs et astuces pour aider les étudiants dans le contexte d’études à distance, ces derniers ont pris part au défi, qui leur a permis de soigner leur santé mentale et physique. Au total, 2 500$ en prix ont été remis aux participants.

L’arrivée du temps des Fêtes accentue parfois les difficultés financières pour nos étudiants. C’est pourquoi le Cégep remettra cette semaine 7 500$ en aide alimentaire aux étudiants qui en ont fait la demande. Globalement, 100 certificats-cadeaux de 75$ seront remis chez des épiciers à proximité du lieu de résidence, et ce, dans les trois centres d’études. En plus, la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches bonifie le tout en proposant une vingtaine de postes informatiques pour appuyer les étudiants dans leurs études en ligne.

« Nous sommes extrêmement fiers d’offrir ce baume à nos étudiants en fin de session. Avec ce soutien alimentaire, on s’assure de les aider de la bonne façon. L’aide de la Fondation vient combler un besoin important pour certains de nos étudiants, qui seront désormais plus autonomes dans leur apprentissage », a souligné Pierre Leblanc, directeur général de l'institution.

Aide maintenue en 2021

Le Fonds d’aide humanitaire se poursuivra à la session d’hiver 2021, notamment grâce à deux actions spécifiques : l’aide aux étudiants internationaux et le Fonds d’urgence CBA.

« En raison de la quarantaine obligatoire de nos futurs étudiants internationaux, nous avons pris la décision d’apporter une aide de 2 500$ pour mieux les accueillir et les encadrer durant cette période. Ce montant sera utilisé principalement pour de l’aide alimentaire ou un soutien d’hébergement », précise M. Jean-Philippe Vachon, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

Finalement, une somme de 12 500$ sera remise sous forme de dons aux étudiants qui en manifestent le besoin au début de la session. « La pandémie a fragilisé les emplois étudiants depuis plusieurs mois maintenant. Nous souhaitons que toute notre population étudiante soit concentrée sur le plus important : les études collégiales. Avec cette série d’actions, le Cégep Beauce-Appalaches répond aux demandes et prévient les besoins financiers des étudiants en difficulté. Nous sommes confiants que le Fonds d’aide humanitaire les motive et encourage à persévérer dans leur réussite scolaire », a conclu M. Leblanc.