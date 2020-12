Trois étudiants reçoivent la Médaille académique du Gouverneur général

Deux étudiantes et un étudiant du Cégep Beauce-Appalaches ont reçu la Médaille académique du Gouverneur général, a annoncé aujourd'hui l'institution d'enseignement.

Cette distinction est décernée à l’étudiant qui a obtenu les meilleurs résultats parmi tous les programmes du cégep. Les récipiendaires du campus de Saint-Georges et de Lac-Mégantic ont reçu leur médaille, accompagnée d’une bourse offerte par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches tandis que la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce a assuré la bourse attribuée à la méritante du campus de Sainte-Marie. Voici les récipiendaires:

Lauréate Saint-Georges

Evelyne Bégin, étudiante en Sciences de la nature, s’est démarquée par ses performances académiques, mais également par sa personnalité tout au long de son parcours au Cégep Beauce-Appalaches. L’étudiante en médecine a d’ailleurs obtenu la plus haute cote R, tous campus confondus. Un de ses enseignants, M. Mario Doyon, témoigne : « Évelyne est un exemple de rigueur et de détermination. Elle est une personne méticuleuse, altruiste et soucieuse du moindre détail. Posée, elle fait aussi preuve d’une belle sensibilité. La qualité de son travail a toujours été exemplaire et elle peut être très fière de ce prix, c'est un honneur grandement mérité ».

Lauréate Sainte-Marie

Motivée, passionnée et autonome, Émilie Roy a su démontrer un intérêt dans ses études et un souci de perfection dans ses travaux. L’étudiante en Sciences de la nature au campus de Sainte-Marie s’est distinguée non seulement par ses résultats scolaires, mais également par sa détermination et implication sportive, rendant son parcours d’autant plus impressionnant. Elle a reçu le titre d’étudiante-athlète de son équipe de Volleyball féminin D3 des Condors en plus du prix Joueuse étoile pour la saison 2019-2020, décerné par le Réseau du sport étudiant du Québec. Son cheminement l’a menée au baccalauréat en physiothérapie à l’Université Laval.

Lauréat Lac-Mégantic

Louis-Charles Morin, étudiant en Sciences de la nature au campus de Lac-Mégantic a excellé dans l’ensemble de son parcours scolaire grâce à sa soif d’apprendre et sa curiosité hors du commun. En plus de ses résultats académiques, l’étudiant s’est démarqué par son talent musical comme compositeur et interprète. Sa rigueur exemplaire et son engagement ont également été récompensés par la Médaille du Lieutenant-gouverneur dans le passé. Félicitations à ce grand homme d’avenir, qui poursuit présentement ses études en pharmacie!

La Médaille académique du Gouverneur général a été créée en 1873 afin de promouvoir l’excellence en milieu scolaire partout au pays. Au fil des ans, elle est devenue la récompense la plus prestigieuse que puisse recevoir un élève ou un étudiant fréquentant une maison d’enseignement canadienne.