COVID-19 : 6 nouveaux cas dans des écoles de la Beauce

La Direction de la santé publique (DSP) a informé que six diagnostics de COVID-19 ont été confirmés dans des écoles de la Beauce et 26 élèves ont été mis en isolement.

Un cas à l’école des Deux-Rives de Saint-Georges a entraîné la mise en isolement de 26 élèves.

Qui plus est, on compte un cas à l’école Grande-Coudée de Saint-Martin, deux cas à l’école le Tremplin à Saint-Victor et deux cas à la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie.

La DSP n’a pas émis de directives supplémentaires concernant des retraits en lien avec ces cas.