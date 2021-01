Journée de l’alphabétisation familiale : des contes animés virtuellement

La Ville de Saint-Georges invite toutes les familles de la Beauce à se joindre à une activité virtuelle le samedi 30 janvier pour célébrer la Journée de l’alphabétisation familiale en assistant à la lecture animée des deux contes La tarte à la chaussette et Le cueilleur d’étoiles.

Ayant pour mandat de sensibiliser la population à l’importance de l’alphabétisation en travaillant entre autres à la prévention de l’analphabétisme, Alphare s’unit pour une septième année consécutive à la Ville de Saint-Georges et à la Maison de la Famille Beauce-Etchemins La Grande Ourse pour souligner cette journée visant à promouvoir la lecture et l’apprentissage en famille.

« Accroître les compétences en lecture de nos jeunes en leur donnant accès aux livres et à leur contenu est un pas vers l’autonomie dans la vie de tous les jours. L’alphabétisation est un moyen de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, c’est aussi un préalable à la participation citoyenne », de mentionner le maire de Saint-Georges, Claude Morin.

Lectures animées gratuites pour les petits et les grands

Ainsi, le samedi 30 janvier, les enfants et leurs parents pourront assister gratuitement à deux lectures virtuelles offertes par des artistes d’ici en direct de la page Facebook de Je lis, tu lis, on lit, en Beauce- Sartigan!

Souhaitant encourager des artistes beaucerons tout en suscitant le goût de la lecture auprès des enfants, la boîte artistique engagée pour le mandat est Pixel d’étoile, une entreprise de Saint-Georges, fondée par Alain Lessard et Joël Proulx-Bouffard.

Créateur de l’univers imaginaire de Saint-Parlabas, Alain Lessard nous propose de découvrir ce monde fascinant à travers différents personnages amusants et inspirants avec la lecture des contes La tarte à la chaussette et Le cueilleur d’étoiles.

Destinées aux enfants de quatre à sept ans, les histoires racontées feront également craquer les plus grands et sauront émerveiller les plus petits.

Les deux histoires seront lues par Jérôme Roy, un comédien professionnel originaire lui aussi de Saint-Georges. D’une durée de 20 minutes chacune, elles seront présentées de façon consécutive dans une même animation dès 10 h.

Un livre sera également tiré parmi tous les participants à l’événement virtuel.

Invitation à découvrir l’univers de la lecture

Toujours dans le but de susciter le goût de la lecture, les partenaires de l’événement ont opté pour cette formule novatrice afin de rejoindre les enfants et faire briller la magie des livres malgré le contexte actuel.

Ainsi, plus un enfant est mis en contact tôt avec le monde des livres et des mots, plus il augmentera ses chances de réussites à l’école.