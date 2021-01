Plus de concret pour les étudiants en Techniques d’éducation à l’enfance

L’année 2020-2021 apporte son lot de changements au programme Techniques d’éducation à l’enfance du Cégep Beauce-Appalaches, qui bonifie les apprentissages offerts aux étudiants avec la formule Apprentissage en milieu de travail (AMT).

Dorénavant, les étudiants inscrits au programme de Techniques d’éducation à l’enfance auront l’occasion d’évoluer, de façon concrète et progressive, dans un contexte réel et de bénéficier de l’expertise de professionnels à l’enfance à travers de nombreuses visites, séances d’observation, travaux pratiques et plus encore.

« L’apprentissage en milieu de travail permet de mieux répondre aux besoins du marché du travail grâce à une formation bonifiée par des apprentissages encore plus concrets des étudiants. Nous avons observé que la formule favorise la réussite scolaire en plus d’améliorer la persévérance et le taux de diplomation des étudiants », a expliqué Simon-Éric Bélanger, Directeur adjoint des études, programmes et pédagogie.

Une formule pédagogique innovante

En plus de réaliser deux stages en service de garde éducatif au cours de ses trois années d’études collégiales, l’étudiant pourra profiter d’un lien privilégié avec de futurs employeurs, de peaufiner sa pratique auprès des enfants et d’être soutenu par des éducatrices expérimentées.

Ainsi, les étudiants auront la possibilité d’effectuer des remplacements rémunérés en cours de formation lors des congés scolaires et en alternance travail-études durant la période estivale.

« Les milieux accueillant nos étudiants s’impliquent directement dans la formation des futures éducatrices à l’enfance, ce qui peut s’avérer des plus avantageux dans un processus de recrutement de nouveau personnel. Le parrainage en vaut la chandelle! », a ajouté Nadia Poirier, Conseillère pédagogique et alternance travail-études au Cégep Beauce-Appalaches.