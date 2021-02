CSSBE: fermeture des établissements dans le secteur Benoît-Vachon

Aujourd'hui, le 3 février 2021, tous les établissements et/ou édifices administratifs du centre de services scolaires du secteur suivant sont fermés pour la journée :

Secteur Benoît-Vachon (Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Saint-Isidore, Sainte-Hénédine, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Sylvestre et Scott)

Pour voir les écoles concernées: http://www.csbe.qc.ca/.../Son.../Secteur_Benoit-Vachon.html

Quant aux services de garde des écoles, leur ouverture est dictée par la politique adoptée par chaque conseil d’établissement. Vous pourrez voir au www.csbe.qc.ca/Servicesdegarde quels services de garde restent ouverts et lesquels sont fermés lors d’une fermeture des écoles.

Pour les activités prévues en soirée et pour les cours du soir de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, la population sera avisée en cours de journée. L’information sera diffusée sur le site Internet et la page Facebook du centre de services scolaire, ainsi qu’à la radio et dans les médias électroniques.