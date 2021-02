La répartition des élèves des écoles de Sainte-Marie confirmée 

C’est lors de la séance publique du 9 février 2021 du conseil d’administration du CSSBE que les membres ont procédé au vote pour confirmer le déploiement des élèves des écoles primaires du secteur de Sainte-Marie.

Cette décision était déterminante pour que le projet de construction de l’école Maribel se déroule selon l’échéancier prévu.

Après l’analyse des résultats du sondage mené par une firme externe, des commentaires et des mémoires présentés lors de la rencontre de consultation publique du 27 janvier dernier, la répartition suivante a été retenue :

• L’école primaire l’Éveil accueillera les élèves de la maternelle et de la 1re année; • L’école Maribel 2.0 accueillera les élèves de la 2e, 3e et 4e année ainsi que la classe Panda et une classe de cheminement particulier;

• L’école Mgr-Feuiltault accueillera les élèves de la 5e et 6 année ainsi que deux classes de progrès continu et une classe de cheminement particulier.

Dans l’éventualité où des classes de maternelle 4 ans soient offertes à Sainte-Marie, le conseil d’administration a réitéré son souhait de respecter les cycles d’apprentissage dans les écoles. Conséquemment, l’école l’Éveil serait destinée à la maternelle 4 ans et à la maternelle 5 ans et l’école Maribel serait agrandie pour accueillir les élèves de la 1re à la 4e année.

Rappelons que le CSSBE effectue des démarches de consultation publique concernant le déploiement des clientèles des écoles de Sainte-Marie depuis le mois de novembre 2019.

Les membres du conseil d’administration ont analysé toutes les recommandations en basant leurs décisions sur les impacts pédagogiques qui semblent les plus avantageux pour la réussite des élèves et le bien-être des élèves, des familles et des membres du personnel, et par souci de pratiquer une saine gestion des deniers publics.