La COVID-19 force la fermeture de l'école l'Accueil de Scott

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a annoncé vendredi soir la fermeture de l'école l'Accueil de Scott en raison d'une éclosion majeure de COVID-19 dans l'établissement.

À ce jour, la Direction de la santé publique (DSP) a confirmé 66 cas positifs à la COVID-19, dont 53 élèves et 13 membres du personnel à cette école.

Les instances ont ainsi pris la décision de fermer l’école jusqu’au 26 février 2021 inclusivement. De plus, le CSSBE indique que tous les élèves et les membres du personnel y ayant effectué une prestation de travail entre le 28 janvier et le 9 février sont placés en isolement selon les délais prescrits par la santé publique.

Un nouveau dépistage

Étant donné que les personnes infectées par la COVID-19 peuvent présenter un premier résultat négatif, la santé publique a également recommandé un nouveau dépistage pour tous les élèves et les membres du personnel n’ayant pas contracté la maladie jusqu’à maintenant. Ce dépistage aura lieu à l’école de Scott le 17 février prochain.

Apprentissage à distance

En début de semaine prochaine, les parents auront une correspondance de l’école concernant l’apprentissage à distance et la récupération du matériel essentiel et nécessaire, précise le CSSBE.

Le retour en classe est prévu le 9 mars 2021, au retour de la semaine de relâche (1er au 5 mars 2021) et de la journée pédagogique du 8 mars 2021.