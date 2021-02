Rencontre virtuelle avec le premier ministre Legault

Des élèves de l'École secondaire Veilleux à Saint-Joseph-de-Beauce ont rencontré virtuellement, hier matin, le premier ministre du Québec, François Legault, à l'occasion des Journées de la persévérance scolaire.

Il a bien sûr pris le temps d'échanger avec les jeunes étudiants et d'écouter leurs préoccupations. Par la suite, il a par la suite publié un message sur sa page Facebook que voici:

J'ai eu de très bons échanges avec des étudiants de l’école secondaire Veilleux à Saint-Joseph-de-Beauce ce matin. Ils m’ont parlé de ce qu’ils trouvaient plus difficile avec la pandémie, mais aussi de ce qu’ils en retirent. Je tenais à prendre un moment pour leur parler à l'occasion des Journées de la persévérance scolaire.



Nos jeunes ne l'ont pas eu facile dans la dernière année. Ils ont dû faire preuve d'une résilience et d'une maturité extraordinaire.



Je sais que c'est dur, mais mon souhait, c'est que la pandémie reste comme une expérience qui les aura fait grandir. C'est toute une génération qui aura appris l'importance de persévérer. L'importance de persévérer jour après jour pour combattre le virus. Et aussi l'importance de persévérer à l'école, de surmonter les difficultés pour réussir malgré tout.



Mon message pour tous les jeunes du Québec aujourd'hui, c'est de vous accrocher et de ne pas avoir peur de suivre vos ambitions, vos rêves. Même si c'est dur. Même si ça ne se passe pas toujours comme prévu. Si vous apprenez à persévérer à votre âge, ça va vous suivre comme une force toute votre vie.



J'ai confiance en vous!