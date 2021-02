Pierre Leblanc quitte pour le Cégep de Drummondville

Le directeur général du Cégep Beauce-Appalaches, Pierre Leblanc, quittera ses actuelles fonctions en Beauce pour occuper les mêmes mais cette fois, au Cégep de Drummondville.

L'annonce vient d'être faite ce midi par voie de communiqué de presse alors que l'on explique que M. Leblanc « se rapproche de sa famille qui réside au Centre-du Québec ». Il entreprendra ses nouvelles fonctions le 19 avril, demeurant en poste au Cégep Beauce Appalaches jusqu’au 16 avril. Nommé en février 2018 pour un mandat de quatre ans, les autorités de l'établissement estiment qu'il « a propulsé le cégep vers un développement sans précédent. »

« J’ai adoré la Beauce et sa population. Avec l’appui des principaux acteurs de la région, le Cégep Beauce Appalaches s’est beaucoup développé en trois ans; pensons au nouveau campus de Sainte-Marie, aux nouveaux programmes d’études en santé animale et soins préhospitaliers d’urgence, au développement des sports avec l’arrivée d’une équipe de hockey et de baseball, d’une nouvelle salle de conditionnement physique, à l’augmentation des services aux étudiants, à l’arrivée des étudiants internationaux. Quand j’y pense, je suis très reconnaissant à l’égard du milieu, tant interne qu’externe. J’ai eu la chance d’œuvrer avec des équipes totalement dévouées à leur Cégep et aux étudiants. J’admire les personnes qui œuvrent au cégep et qui y croient », a laissé savoir le principal intéressé dans le communiqué de presse annonçant son départ.

Le conseil d’administration du Cégep de Beauce-Appalaches nommera prochainement une personne pour assurer l’intérim à la direction générale, lequel intérim débutera le 17 avril prochain. Le concours pour la direction générale sera lancé à la fin avril, après consultation des instances du cégep.

« Nous remercions Leblanc pour ces trois années fructueuses avec nous et lui souhaitons bon succès pour son nouveau défi professionnel. »