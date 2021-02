Jean-Philippe Vachon nommé directeur des études

Le conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches a annoncé la nomination de Jean-Philippe Vachon au poste de directeur des études et de la vie étudiante pour succéder à Lison Chabot, qui quitte le cégep pour la retraite après y avoir œuvré au cours des cinq dernières années. Il entrera en fonction le 12 avril prochain.

Beauceron d’origine, Jean-Philippe Vachon cumule plus de 15 ans d’expérience dont huit dans le réseau collégial à titre d’enseignant en technologie du génie civil et du génie industriel au Cégep Beauce-Appalaches, puis comme directeur adjoint à la direction des études et à la vie étudiante depuis 2018.

À titre d’enseignant, il s’est grandement impliqué dans l’élaboration et la mise en œuvre de l’apprentissage en milieu de travail dans le programme de Technologie du génie industriel. Comme directeur adjoint, il a mené plusieurs dossiers importants, l’arrivée de l’équipe de hockey des Condors de la LHJAAAQ et la création du plan football visant le développement et l’encadrement des étudiants athlètes.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que je poursuivrai mon travail à titre de directeur des études et de la vie étudiante avec l’excellente équipe du Cégep Beauce-Appalaches, un cégep auquel je suis particulièrement attaché pour y avoir été étudiant, intervenant, enseignant et cadre. Je suis très motivé par l’idée de continuer les nombreux projets amorcés au cours des dernières années – dont la mise en place de nouveaux programmes d’études comme ceux de techniques de santé animale et de soins préhospitaliers d’urgence –, le développement de nos infrastructures et l’animation de notre vie étudiante et pédagogique sur nos trois campus », a déclaré M. Vachon.