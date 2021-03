Hausse de 15% des inscriptions au Cégep Beauce-Appalaches

L’équipe du Cégep Beauce-Appalaches a constaté une hausse de 15 % des demandes d’admission pour l’automne 2021, à l’issue du premier tour.

L’institution a reçu 1 008 demandes pour ses campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic, comparativement à 873 à pareille date en 2020. Ces hausses sont un effet direct des efforts soutenus du Cégep en matière de recrutement étudiant, notamment à l’international, mais également, du lancement de nouveaux programmes d’études.

Selon les comparatifs entre l’automne 2020 et 2021, le Campus de Lac-Mégantic a reçu l’augmentation la plus significative au plan provincial. Le campus de Sainte-Marie fait aussi très bonne figure. Les étudiants internationaux ont démontré un grand intérêt pour le Cégep Beauce-Appalaches, qui a reçu plus de 200 demandes d’admission provenant de la France, de ses départements et d’autres pays.

Campus de Saint-Georges

À Saint-Georges, 680 étudiants ont manifesté leur intérêt pour l’un des nombreux programmes offerts. En plus des Sciences de la nature, le programme de Techniques de comptabilité et de gestion s’est démarqué en attirant 46 étudiants.

Les demandes provenant d’étudiants étrangers sont l’un des autres facteurs clés de cette fluctuation.

Campus de Sainte-Marie

Sainte-Marie poursuit son ascension. Le nouveau programme de Techniques de santé animale a suscité un vif enthousiasme, avec 113 demandes. C’est d’ailleurs le programme qui dénote le plus de demandes dans tous les programmes du Cégep.

L’ouverture du programme de Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue (DEC-BAC), a aussi contribué à ces résultats des plus encourageants.

Campus de Lac-Mégantic

Du côté du campus de Lac-Mégantic, les demandes d’admission ont augmenté de façon notable. De plus en plus d’étudiants de ce secteur décident d’étudier local.

Le tout nouveau programme de Soins préhospitaliers d’urgence, offert dès la session l’automne, détient le plus d’engouement présentement pour ce campus, avec quelque 36 demandes.

Admission encore ouverte (2e tour)

Les étudiants peuvent encore soumettre des demandes dans le cadre du deuxième tour, qui prendra fin le 1er mai.

Les retardataires pourront aussi le faire au 3e tour (1er juin) ou au 4e tour (1er août).

Les étudiants désirant obtenir de l’information sur les programmes offerts au Cégep Beauce-Appalaches peuvent consulter son site web.