De futurs travailleurs bilingues bientôt diplômés au Cégep Beauce-Appalaches

Quatorze étudiants de Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue du Cégep Beauce-Appalaches, campus de Sainte-Marie, sont prêts à réaliser leur stage final de cinq semaines, avant de devenir les premiers diplômés de ce programme unique au Québec.

« Quand j’ai vu que je pouvais poursuivre mes études à deux pas de chez moi dans un cheminement bilingue, j’ai compris que j’avais les conditions idéales pour entamer mes études collégiales », a indiqué Émily Giguère, étudiante de la toute première cohorte du programme.

De son côté, sa collègue Justine Gagné a évoqué : « Nous avons eu une très belle relation avec nos pairs et nos professeurs, qui ont toujours eu à cœur notre réussite. Nous sommes rapidement devenus une petite famille et un bel esprit de partage et d’entraide s’est développé entre les étudiants ».

Les deux étudiantes ont très hâte de commencer leur stage au sein d’un cabinet comptable de la région.

Il y a quelques années, la communauté d’affaires de La Nouvelle-Beauce exprimait le désir d’avoir accès à une relève d’étudiants bilingues pour répondre aux besoins grandissants des entreprises. Dès 2017, l’équipe du Cégep a donc planché sur la conception d’un programme bilingue en Techniques de comptabilité et de gestion en partenariat avec le Campus St.Lawrence de Québec du Champlain Regional College.

Un programme concret et polyvalent

« Le Cégep Beauce-Appalaches est fier de souligner la fin des études de cette première cohorte exceptionnelle et engagée. Les étudiants ont réalisé la moitié de leur formation en anglais et ont étudié toutes les sphères de l’entreprise : gestion des ressources humaines, de marketing, de finances, de comptabilité et de gestion de la production et des stocks. Nous sommes donc très heureux de souligner ce bel accomplissement », a déclaré la directrice des études et de la vie étudiante, Lison Chabot.

« Dans ce programme très concret, j’ai pris part à des activités de réseautage de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce et ainsi, j’ai rencontré des gens inspirants du milieu des affaires. J’ai aussi réalisé deux stages en alternance travail-études pendant deux étés afin d’aller chercher une expérience terrain très tôt dans mon parcours », a mentionné Émily.

Pour Justine, avoir accès à une grande variété de cours, en anglais en plus, est assurément un atout incroyable. « Faire mes études en anglais et en français en apprenant les termes propres à mon domaine m’a fait développer mes compétences en comptabilité et en gestion de manière exceptionnelle », a ajouté l’étudiante.

Le programme

La formation Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue, permet aux étudiants de développer leurs connaissances dans le domaine de la comptabilité et de la gestion tout en renforçant leur maîtrise de l’anglais.

Au Cégep Beauce-Appalaches, cette formation axée sur les besoins des entreprises offre de nombreuses possibilités aux étudiants : rencontres avec des entrepreneurs, simulations pratiques, visites en entreprise, stages, etc.

Admission

Il est possible de déposer une demande d’admission au sracq.qc.ca. Les admissions au 2e tour seront possibles pour ce programme.