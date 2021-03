Plus de la moitié des écoles du CSSBE ont une bonne qualité d'air

D’après les tests effectués par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), suite aux directives du ministère de l’Éducation, plus de la moitié de ses écoles ont une bonne qualité d’air.

À savoir, 59.7 % des classes testées rapportent des concentrations de CO2 inférieures à 1 000 parties par million (ppm), soit le résultat attendu par le ministère de l’Éducation.

Qui plus est, 37.6 % des classes ont une concentration entre 1 000 et 1 500 ppm, soit un seuil jugé acceptable.

Ainsi, seulement 2,4 % des locaux ont un taux entre 1500 ppm et 2000 ppm et 0,3 % montrent un taux de plus de 2000 ppm.

Quel secret pour de bons résultats ?

« Pour avoir une bonne qualité de l’air, il n’y a pas de secret : il faut continuer de ventiler mécaniquement ou naturellement en ouvrant les fenêtres », a affirmé Damien Giguère, directeur du Service des ressources matérielles.

C’est pourquoi les membres du personnel des écoles et des centres reçoivent chaque année une directive du CSSBE les dictant à appliquer certaines mesures pour une ventilation naturelle adéquate comme l’ouverture des fenêtres, des portes et des vasistas. Ces principes étant reconnus par la science ont un impact significatif sur la qualité de l’air.

Dans le cas des établissements disposant d’une ventilation mécanique, le centre de service scolaire s’est assuré de son bon fonctionnement et de son efficacité.

Les parents, les élèves et le personnel des écoles et des centres ont été informés des résultats et des mesures mises en place.