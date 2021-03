COVID-19: 565 personnes en isolement et deux dépistages massifs dans les écoles

La COVID-19 se propage de plus plus dans les écoles de la Beauce. 26 nouveaux cas positifs à la COVID-19 ont enregistré par la santé publique au sein des écoles du Centre de services scolaire de Beauce-Etchemin. La mise en isolement de 565 élèves et membres du personnel est nécessaire.

Ces cas ont tous été enregistrés entre le 26 et 28 mars 2021.

À la lumière de cette augmentation considérable des infections et de la situation particulière dans certaines écoles, la santé publique effectuera deux dépistages massifs par gargarisme.

Le mardi 30 mars, un dépistage aura lieu à l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph pour dépister les élèves de secondaire quatre et cinq ainsi que les membres du personnel travaillant avec ces derniers. Les élèves et les membres du personnel visés par cette opération ont été contactés.

Le mercredi, un second dépistage massif se tiendra à la polyvalente Bélanger de Saint-Martin.

Rappelons que, la semaine dernière, des cas supplémentaires ont été répertoriés dans ces deux établissements chaque jour.

Voici la répartition des 26 diagnostics au sein des écoles de la Beauce.

Six cas à la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin - 91 élèves en isolement.

Trois cas à l’école le Tremplin de Saint-Victor – 115 personnes en isolement préventif

Trois cas à l’école Sainte-Thérèse de Saint-Honoré-de-Shenley – 87 personnes en isolement

Trois cas à l’école Lacroix de Saint-Georges – 48 personnes en isolement

Deux cas à l’école des Deux-Rives de Saint-Georges – 135 personnes en isolement préventif

Deux cas à l’école Grande-Coudée de Saint-Martin – 44 personnes en isolement préventif

Un cas au Centre de formation professionnelle Pozer de Saint-Georges – 19 personnes en isolement

Un cas à l’école Lambert de Saint-Joseph – 24 élèves en isolement préventif

Un cas à l’école des Bois-Francs de Saint-Théophile – deux élèves en isolement préventif

Deux cas à la Polyvalente de Saint-Georges – aucun isolement supplémentaire

Un cas à l’école l’Éco-Pin de Notre-Dame-des-Pins – aucun isolement supplémentaire

Un cas à la Polyvalente Saint-François de Beauceville – aucun isolement supplémentaire

Les personnes mises en isolement ont toutes été contactées. Les écoles et les centres demeurent ouverts.