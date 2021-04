Complexe multisport de Saint-Georges : le contrat va aux Constructions Binet

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a procédé hier soir à l’accord du projet de construction du complexe multisport de la polyvalente de Saint-Georges à l’entreprise Les Constructions Binet, pour un montant de 30 440 000 $ avant les taxes.

Ce complexe sportif inclura une piscine, un bassin récréatif, un gymnase double et quatre classes sur le terrain de la polyvalente. Il profitera donc aux élèves de l’école secondaire, mais également à la communauté. C’est pour cette raison qu’il est cofinancé par le ministère de l’Enseignement du Québec et la ville de Saint-Georges. Cette dernière apportera la somme de 6,5 millions de dollars à la construction de l’édifice.

C’est grâce au dernier million accordé par le conseil municipal la semaine dernière, que le CSSBE a pu procéder à l’étude et au choix des soumissions.

L’entreprise de Saint-Benoît-Labre, qui s’est vu octroyer le projet, avait la proposition la plus avantageuse parmi les quatre soumissionnaires. Les Constructions Pierre Blouin de Québec et Pomerleau de Saint-Georges se tenaient proches avec des écarts de quelques centaines de milliers de dollars. Tandis que la société EBC de L’Ancienne-Lorette en demandait deux millions de plus.

Les travaux pour la construction du complexe devraient avoir lieu du mois de mai 2021 jusqu’en décembre 2022, pour une ouverture officielle en janvier 2023.

Réfections à l’école Saint-Famille de Tring-Jonction

Lors de la séance extraordinaire du CSSBE qui s'est tenue hier soir, les membres du conseil ont également procédé à l’acceptation de soumissions pour des travaux de réfection à l’école Sainte-Famille de Tring-Jonction.

Ainsi, l’état de vétusté de l’établissement requiert un investissement de 3 672 475 $, avant les taxes, pour le remplacement des fenêtres, de la toiture et du revêtement de plancher, le réaménagement des toilettes auxquelles seront ajoutés des vestiaires, l’installation d’un système de ventilation-climatisation, l’imperméabilisation de la bâtisse, l'aménagement d’un accès universel à l’entrée ainsi que la réfection de la cour d’intérieure et des jeux.

C’est le Groupe Excel S.M de Sainte-Marie qui réalisera les opérations prévues, du mois de mai 2021 à décembre 2021.

Une collaboration avec la municipalité permettra de reloger temporairement le service de garde et le gymnase dans la salle multifonctionnelle adjacente à l’école pendant le temps nécessaire.

Projet de jardin à l’école Barabé-Drouin de Saint-Isidore

Enfin, les membres du conseil ont accepté d'octroyer une contribution financière de 10 000 $ à l’école Barabé-Drouin de Saint-Isidore, pour son projet « Notre jardin nourricier ».

L’école souhaite mettre en place, sur un terrain gazonné de la municipalité d’environ 40 000 pi2, une classe extérieure, une serre conçue pour un usage à l’année, des forêts comestibles, des jeux d'hébertisme, des poules et un poulailler, des sites de compostage, des haies comestibles et des sentiers et lieux de détente.

Ce projet d’envergure sera porté par Les Choux Gras, spécialisé dans ce type d'aménagement. Il profitera aux élèves de l’école primaire, aux jeunes du CPE et pourra être utilisé par toute la population.

La municipalité de Saint-Isidore a accordé une subvention de 20 000 $ pour l’implantation des structures et végétaux en 2021. L’argent du CSSBE contribuera, quant à lui, à la construction de la salle de classe extérieure.