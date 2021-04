Fermeture de tous les établissements d’enseignement du CSSBE du 6 au 9 avril

La Direction de la santé publique (DSP) vient d'informer le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) qu’elle ferme tous les établissements d’enseignement du 6 au 9 avril afin de freiner la propagation du virus, accélérée par les variants.

Les élèves recevront des services éducatifs à distance et des services de garde d’urgence seront offerts dans les écoles aux parents qui occupent un emploi dans un secteur d’activité prioritaire. Ces derniers doivent s’adresser directement à leur école.

Le CSSBE demande la collaboration des citoyens

Souhaitant se consacrer à sa mission éducative, le CSSBE tient à préciser que son expertise est pédagogique et non sanitaire ou médicale. Il reçoit les directives du ministère de l’Éducation et de la DSP et a l’obligation de les appliquer pour assurer un milieu de vie sain et sécuritaire pour ses élèves et son personnel.

Le CSSBE rappelle également qu’aucun harcèlement ni violence verbale ou écrite envers son personnel et les élèves ne seront tolérés. Il demande la collaboration de tous pour assurer un climat propice aux apprentissages.