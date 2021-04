Deux enseignantes de l'école des Deux-Rives récompensées pour leur travail

Sonia Quirion et Lyne Veilleux, enseignantes de 5e année à l'École des Deux-Rives à Saint-Georges, ont reçu une bourse de 1 500 $ pour la réussite de leur travail en réseau.

Ce prix leur a été remis dans le cadre de la bourse ÉER-AQUOPS 2021, afin de souligner leur approche du coenseignement, qui regroupe 52 élèves dans leur classe, et l’utilisation particulière qu’elles font des activités offertes par l’École en réseau (ÉER).

« Ça fait près de 20 ans qu'on travaille avec l'École en réseau. Mais au début on était dans deux écoles différentes, moi à Notre-Dame-des-Pins et Lyne à Saint-Zacharie, puis suite au déploiement on s’est retrouvé aux Deux-Rives et on a continué d’utiliser l’École en réseau », a expliqué Sonia Quirion.

Ainsi, elles se sont échangées des élèves et petit à petit, elles ont monté leurs projets de co enseignement. Puis un jour, à l’aide d’un conseiller pédagogique et d’un psychologue, les deux enseignantes ont imaginé leur école de rêve. Grâce au soutien de leurs collègues, elles ont pu mettre en place ce projet en lien avec École en réseau.

« Ils ont une programmation super intéressante, on a la possibilité d’intégrer des projets de sciences à notre enseignement. Cette année on a rencontré une volcanologue, un spécialiste de la survie en forêt, etc. On participait aussi à des activités avec d’autres classes de la province. Alors je pense que c’est aussi pour notre façon de tout intégrer qui fait qu’on a eu notre prix », de dire Lyne Veilleux.

Cela fait maintenant trois ans qu’elles partagent la même classe où elles ont notamment mis en place un centre d’apprentissage, inspiré de la pédagogie Montessori, qui facilite l’expérimentation d’outils numériques.

« C’est un prix qui nous touche beaucoup, on est vraiment fiers », reconnaît Lyne Veilleux. « On remercie ceux qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de vivre ça. Quand les gens croient en nous, ça nous donne des ailes en tant qu’enseignantes », de conclure Sonia Quirion.