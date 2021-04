C'est la grève des enseignants ce matin

Les enseignants du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin ont organisé plusieurs convois pour souligner la grève qu'ils tiennent depuis 00 h 01 cette nuit et jusqu'à 9 h 30 ce matin. On les retrouve alors en voiture à Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin, ainsi qu'à pied à Saint-Joseph.

Le convoi de Saint-Georges partira du Carrefour à 7 h 30, pour se rendre jusqu'au croisement du boulevard Lacroix et de la 175e rue avant de revenir à son point de départ.

Rappelons que ce sont 58 centres de services et commissions scolaires ainsi que les syndicats représentant les enseignants, qui participent à ce mouvement de grève à travers le Québec.

Ces derniers réclament des changements significatifs pour leurs conditions de travail, « qui sont par ailleurs directement liées aux conditions d’apprentissage des élèves », selon Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ).

Ils souhaitent notamment de meilleures compositions de classes et des ajouts de services, un allègement de leurs tâches ainsi que de meilleurs salaires.

« Les enseignants lancent un cri du cœur et que le gouvernement ne veut juste pas les entendre. Ils sont surchargés, épuisés et abandonnent la profession. Après les promesses non tenues de faire de l’éducation une priorité, qu’on ne se surprenne pas de la colère et de la détermination des enseignants qui s’expriment aujourd’hui », avait précisé la présidente de l’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec, Heidi Yetman.