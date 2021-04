Fabien Giguère sera le prochain directeur général du CSSBE

Le Centre de Services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a annoncé ce soir la nomination de Fabien Giguère à titre de directeur général qui succédera à Normand Lessard.

Fabien Giguère entrera en poste le 18 août, jour du départ à la retraite de Normand Lessard, l'actuel directeur général du CSSBE.

« Merci beaucoup, je suis très heureux. C'est sur que ce sont des grands souliers à chausser, monsieur Lessard a fait connaître notre centre de services scolaires au point de vue de la Beauce, des Etchemins et du Québec. J'ai un grand défi à relever et c'est avec bonheur que je vais maintenir les hauts standards de qualité du CSSBE. On a aussi une très belle équipe pour m'aider dans cette tâche », tels sont les mots de monsieur Giguère lors du conseil d'administration qui se tient virtuellement ce soir.

En poste à la direction générale adjointe depuis 2011, M. Giguère connaît les gestionnaires des écoles, des centres et des services. « Il détient une grande

connaissance du milieu scolaire et présente les compétences tout indiquées pour exercer sa nouvelle

fonction », a souligné Miguel Morissette, président du conseil d’administration.

Le CSSBE devra donc procéder à la nomination d'un nouveau directeur général adjoint.