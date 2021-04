10 000 $ en bourses pour des étudiants du CUA

La Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches (FCSUCA) remet aux étudiants du Centre universitaire des Appalaches (CUA) des bourses d’études totalisant 10 000 $.

Cette année, avec la pandémie en vigueur, il n’est pas possible de tenir de soirée de remise de bourses. Le CUA se joint donc à la FCSUCA afin de féliciter les boursiers et de reconnaître les efforts remarquables dont ils font preuve ainsi que les compromis souvent difficiles qu’ils doivent faire pour la poursuite de leurs études universitaires.

« Par le biais de ces bourses, la Fondation est fière d’encourager les étudiants à poursuivre des études universitaires à temps plein sur le territoire de la Chaudière-Appalaches et de faire la promotion

des études à temps partiel pour les personnes sur le marché du travail. Nous sommes conscients des efforts soutenus que les étudiants doivent fournir et nous sommes heureux de les appuyer dans leur cheminement », a mentionné la présidente de la FCSUCA, Louise Isabel.

Hélène Bureau, récipiendaire d’une bourse en 2021 (Excellence – Certificat en administration) témoigne de son parcours : « Il y a 5 ans, j’ai débuté mon parcours universitaire avec bien de la volonté, mais aussi avec beaucoup d’appréhension. Étant maman de trois enfants et travaillant à temps plein, le défi me paraissait énorme. Au tout début, mon objectif était de réussir mon premier cours. Petit à petit, mon objectif a évolué de la réussite d’un cours à la complétion d’un certificat. Depuis, je suis à mi-parcours d’un baccalauréat. Certes, l’appui de mon entourage a joué un grand rôle dans la poursuite de mes études. De plus, je désire souligner qu’avoir accès à des formations universitaires directement à Saint-Georges et le soutien que m’apporte le personnel du CUA contribue grandement à mon cheminement. En me remettant cette bourse d’excellence, la FCSUCA souligne mes efforts et ma réussite. Cette forme de reconnaissance m’incite à me surpasser et à poursuivre dans la formation continue. C’est une troisième bourse dont je suis particulièrement fière puisqu’elle récompense la qualité de mon dossier académique ! »

Voici la liste des récipiendaires des bourses dans les différentes catégories :

Bourses pour les étudiants d’un programme offert à temps plein

• Excellence – Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire : Magalie Bédard - Thetford

• Persévérance – Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire : Daisy Lachance - Lac-Mégantic

• Persévérance – Baccalauréat en sciences infirmières, cheminement DEC-BAC : Nancy Bergeron - Thetford

• Persévérance – Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire : Marie-Pier Boutin - Saint-Benoît-Labre