Les vitraux de la salle Alphonse-Desjardins restaurés au coût de 300 000$

Après plusieurs mois de travail, les vitraux emblématiques de la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches ont connu une cure de rajeunissement. Quelque 300 000 $ ont été investis par le Cégep pour la restauration de l' œuvre d’art.

Rappelons que ce sont les vitraux originaux de l’ancienne chapelle du Séminaire de Saint-Georges, construite en 1966 et devenue, en 1981, la salle de spectacle.

« L’histoire de la salle Alphonse-Desjardins est riche. C'est grâce à la Corporation du petit Séminaire que ce lieu à vocation éducationnelle a pu voir le jour. Les gens d’ici peuvent maintenant profiter de cette vaste salle pour assouvir leur soif de culture », explique Caroline Bouchard, directrice générale par intérim du Cégep Beauce-Appalaches.

Le mandat de désinstallation et réinstallation des vitraux a été confié à la firme Groupe Excel SM inc. de Sainte-Marie. Le processus de restauration s’est étalé sur environ trois mois. Les panneaux ont d’abord été nettoyés et décapés. Des meneaux supplémentaires ont ensuite été ajoutés. Les panneaux endommagés ont été remplacés. De nouvelles bordures ont été mises en place, avant la coupe et le sablage du verre. Durant la restauration, des cloisons temporaires ont été aménagées dans la salle Alphonse-Desjardins. Enfin, il a fallu plusieurs semaines pour la réinstallation finale.

L’artiste ayant effectué la restauration des vitraux est le créateur, Pierre Osterrath. Celui-ci est à l’origine de nombreuses œuvres dans des lieux publics, lieux de culte et espaces privés, notamment des vitraux dans le Métro de Montréal.

« J’ai pris plaisir à explorer diverses techniques non traditionnelles utilisant le verre comme moyen d’expression artistique », explique l’artiste, qui s’est adjoint de l’aide de Marie-France Dion.

Le duo d’artistes verriers forme l’entreprise Vitraux Osterrath. Au cours de sa carrière, M. Osterrath a produit plus de 27 000 m² de vitrail.

Une vidéo expliquant le processus complet de restauration est disponible sur la chaîne YouTube du Cégep Beauce-Appalaches.