Le personnel de soutien scolaire en grève demain

À moins d'entente avec la partie patronale, le personnel de soutien scolaire affilié à la Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) sera en grève demain, 4 mai.

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) a annoncé au courant de la semaine dernière la grève dans plusieurs centres de services scolaire de la province.

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ne fait pas exception.

En date de lundi matin, c'est le personnel de soutien scolaire de 19 centres de services scolaire francophones et de trois commissions scolaires anglophones qui seront en grève mardi.

Du côté du CSSBE, les écoles demeurant fermées à l'heure actuelle, les cours vont continuer de s'exercer à distance.

Cela dit, les services de garde d'urgence seront fermés, nous indique Joanie Demers, conseillère en communications au CSSBE.

Aucun centre de services scolaire ou commission scolaire de la province n'aurait choisi de maintenir une journée d'école traditionnelle selon la FPSS-CSQ.

Le personnel de soutien scolaire a par ailleurs annoncé qu'aucun piquet de grève ne serait effectué afin de permettre au personnel enseignant et professionnel d'offrir les services.

« Selon nous, la preuve est faite : le personnel de soutien scolaire est essentiel dans le réseau de l'éducation québécoise. Sans nous, rien ne peut fonctionner de façon habituelle. Il est temps que le gouvernement le réalise et que ça se traduise par des conditions de travail et salariales décentes, et qu'il évite les offres réchauffées comme celles qu'il a faites hier », commente Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ.

La Fédération du personnel de soutien scolaire représente 81 catégories d'emplois réparties en 24 centres de services scolaires et 19 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 33 000 membres.