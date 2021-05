Les appels d'offres pour la construction du pavillon sont lancés

Annoncé en mai 2019, le projet de pavillon d’enseignement de la médecine en Chaudière-Appalaches franchit aujourd’hui une étape majeure.

En effet, les appels d’offres pour la construction du pavillon, qui sera aménagé à même l’Hôtel-Dieu de Lévis, sont officiellement lancés.

Rappelons que ce projet est le fruit d’une collaboration entre l’Université Laval, l’Université du Québec à Rimouski, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.

Il vise à offrir, à compter de l’automne 2022, un programme de doctorat en médecine adapté à l’enseignement et à la pratique médicale en région et hors des grands centres.

La première cohorte de ce programme d’externat en médecine de trois ans accueillera 18 étudiants.

« Je suis persuadé que nous réussirons à former la prochaine génération de médecins et à prodiguer des soins exemplaires et accessibles à notre population et à celle du RUIS ULaval. Former les futurs médecins dans les murs de l’Hôtel-Dieu de Lévis, le plus tôt et le plus longtemps possible dans notre région sera l’une des meilleures stratégies de recrutement des jeunes médecins », a tenu à préciser Patrick Simard, PDG par intérim du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Les travaux de construction du futur pavillon d’enseignement de la médecine en Chaudière-Appalaches seront lancés cet été et s’étaleront sur une année.

Le bâtiment comptera quatre étages et sera aménagé aux abords du jardin des Augustines.