Karina Roy nommée directrice générale adjointe du CSSBE  

À compter du 9 août prochain, Karina Roy deviendra directrice générale adjointe du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Sa nomination a été entérinée hier soir lors de la séance extraordinaire du conseil d’administration de l'organisme.

Elle prend le poste laissé vacant par Fabien Giguère, qui lui est monté en grade comme directeur général. M. Giguère occupera le siège de Normand Lessard qui partira bientôt à la retraite.

Selon le CSSBE, Mme Roy est reconnue pour son expertise et son leadership pédagogique, elle qui oeuvre au sein du réseau scolaire depuis plus de 25 ans.

« Sa grande capacité d’analyse, son souci de répondre aux besoins des élèves et sa connaissance des milieux sur notre territoire viendront bien compléter l’équipe de la Direction générale », a souligné Fabien Giguère.

Mme Roy détient un baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire ainsi qu’une maîtrise en gestion de l’éducation et de la formation. Elle a enseigné au CSSBE pour ensuite occuper des fonctions de directrice d’écoles primaires pendant dix ans. Elle deviendra ensuite directrice adjointe à l’enseignement au secondaire et à l’adaptation scolaire des Services éducatifs en 2016, puis sera promue à la direction de ce même service en 2018.

Comme directrice générale adjointe, elle sera, entre autres, appelée à accompagner les directions d’écoles primaires et de superviser le déploiement des communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) de toutes les écoles primaires. De plus, elle participera activement à l’atteinte des objectifs visés par le Plan d’engagement vers la réussite.

6 M$ de plus en travaux

Le directeur du Service des ressources matérielles du CSSBE, Damien Giguère, a profité de la séance du conseil d'hier pour présenter une liste révisée à la hausse des projets à caractère physique — travaux de construction, réfection, modification, résorption, maintien, etc., qui seront exécutés à l'été 2022 sur des écoles du réseau.

Les ajouts de projets font presque doubler le budget consacré à ces mesures qui passe de 10 545 400 $ à 16 757 399 $.

Les nouveaux travaux, de natures diverses, seront effectués à l'Atelier Sartigan de la Polyvalente Saint-Georges, à l'école des Appalaches de Sainte-Justine, à l'école Saint-Louis de La Guadeloupe, à la Polyvalente Benoit-Vachon de Sainte-Marie, au Trait d'Union de Saint-Prosper, à l'école Lambert de Saint-Joseph, à l'école Bois-Francs de Saint-Théophile, à La Source de Saint-Patrice, ainsi qu'à l'école Arc-en-ciel de Saint-Camille.

Des travaux ont aussi été autorisés pour 2023 à l'école Mgr De Laval à Beauceville, aux Petits-Castors de Saint-Georges et aux Joyeux Compagnons/Lutins de Saint-Gédéon.

Enfin, les membres du conseil d'administration ont donné leur accord pour un contrat de gré à gré de location de licences de logiciel Microsoft pour une période de trois ans, qui demandera des déboursés de 990 000 $.