Daniel Laflamme nommé directeur adjoint des études

Daniel Laflamme est le nouveau directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante, vient d'annoncer la direction du Cégep Beauce-Appalaches. Il est en poste depuis le 17 mai.

Détenteur d’un baccalauréat en kinésiologie, M. Laflamme a occupé jusqu’à tout récemment, la fonction de coordonnateur des activités pédagogiques et responsable des activités sportives à l’École d’Entrepreneurship de Beauce.

Son parcours professionnel lui a aussi permis d’acquérir des compétences en gestion alors qu’il a tour à tour occupé les fonctions de technicien en loisirs, d’enseignant en éducation physique et de directeur adjoint au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin. M. Laflamme a également fait carrière comme joueur de hockey professionnel, notamment pour le Garaga de Saint-Georges et le Hockey Club Reims (France).

À titre de directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante, M. Laflamme sera responsable des départements de la formation générale et du programme préuniversitaire Arts, lettres et communication ainsi que de la gestion de la vie étudiante, des équipes sportives, du socioculturel, de l’entrepreneuriat et du comité environnement responsable.

« En décidant de relever de nouveaux défis au Cégep Beauce-Appalaches, je veux être un acteur important du développement de nos jeunes. L’équipe du Cégep est formidable autant dans les programmes académiques que dans la vie étudiante. Je suis très heureux de faire partie de cette belle aventure », a souligné le nouveau directeur adjoint, par voie de communiqué de presse.