Construction d'un deuxième espace du CPE La Fourmille

Le coup d’envoi officiel pour le début des travaux de la nouvelle installation du CPE La Fourmille à Saint-Georges, a été donné aujourd'hui par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

Ce nouveau lieu, situé au 2750 du boulevard Dionne dans le secteur ouest de Saint-Georges, offrira 44 nouvelles places en service de garde, soit 10 pour les 0-17 mois et 34 pour les 18 mois et plus.

Ce deuxième espace du CPE La Fourmille va créer une dizaine de nouveaux emplois, dont plusieurs éducatrices en service de garde éducatif à l’enfance. Par sa proximité avec le Centre de formation professionnelle Pozer et le Centre de formation aux adultes, l’établissement compte également établir un partenariat avec eux concernant les besoins pour les parents étudiants.

Le projet est rendu possible grâce à une aide financière de 573 539 $ du ministère de la Famille auquel s’ajoute la récurrence pour les 44 nouvelles places en service de garde. Les travaux se tiendront pendant la période estivale et consistent à l’aménagement des locaux pour les groupes d’enfants, l’installation des blocs sanitaires ainsi que des espaces de jeux à l’intérieur et à l’extérieur.

L’ouverture officielle est prévue dès l’automne prochain et les nouvelles places seront disponibles sur le guichet des services de garde La place 0-5 au cours des prochains mois.

« Nous avons travaillé fort au cours des derniers mois pour boucler toutes les étapes afin de commencer les travaux de ce tout nouveau CPE à Saint-Georges. Il s’agit d’un lègue important de notre gouvernement pour les prochaines décennies dans la région, puisque de nombreuses familles d’ici pourront bénéficier de ces 44 nouvelles places. Le CPE comptera également sur une équipe d’expérience et professionnelle. C’est un projet emballant et gagnant pour nos familles en Beauce », a indiqué le député Samuel Poulin par voie de communiqué de presse.

« Le début des travaux représente pour moi l’aboutissement d’une année de travail marquante. Je suis très heureuse que ce projet se concrétise au bénéfice des familles de notre région. Cette deuxième installation est une belle aventure qui se poursuit pour toute l’équipe du CPE La Fourmille», a fait savoir la directrice générale de l'établissement, Annick Veilleux.