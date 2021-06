C'est le défi « Ça bouge à Pozer » cette fin de semaine

C’est en fin de semaine, 5 et 6 juin, que se tient la toute première édition du défi Ça bouge à Pozer.

L’équipe du personnel du Centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer) a mis sur pied cette activité rassembleuse, sans se rassembler. Celle-ci est organisée dans le but de motiver les élèves.

Ce sont plus de 220 élèves et membres du personnel qui sont déjà inscrits. Ceux-ci ont reçu leur chandail de l’événement. Ils devront individuellement, le 5 ou 6 juin selon leur choix, effectuer un parcours de 5 km ou 10 km qu’ils pourront réaliser à la marche, à la course, en vélo ou en patins à roues alignées.

Tous sont invités à la fin de leur épreuve à faire parvenir un autoportrait à l’organisateur de l’événement, François Lemieux, technicien en loisir et culture au CFP Pozer. Tous les élèves qui l’auront fait seront éligibles au tirage de plusieurs cartes-cadeaux remises au hasard.

En contexte de pandémie, la motivation des élèves a été atteinte et c’est pourquoi l’équipe-école du CFP Pozer voulait organiser un événement sportif positif. Pour le personnel, il s’agit d’une façon de nourrir le sentiment d’appartenance.

« Bienveillance et solidarité, voilà ce que les élèves et le personnel vivront, et ce, sans se rassembler! », de signifier les organisateurs