Le CSSBE s'adapte à la grève de demain

En raison de la grève annoncée par le Syndicat du personnel professionnel de l’éducation de Chaudière-Appalaches, les écoles et les centres du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) se voient dans l’obligation d’adapter leur journée d’enseignement de demain, le mercredi 9 juin.

Advenant une annulation de cette grève par le syndicat, le CSSBE reprendra ses activités habituelles et enverra une communication aux parents et aux élèves.

Pour les élèves des écoles primaires

• Les élèves du primaire recevront de l’enseignement à distance en avant-midi. Deux modèles pourront être offerts par le titulaire de l’enfant : plan de travail ou cours en ligne selon les seuils minimaux. De plus, les membres du personnel enseignant prévus à l’horaire seront accessibles à distance tout au long de l’avant-midi.

• À partir de midi (12 h), tous les élèves du primaire pourront se présenter à l’école afin de poursuivre la journée en présentiel. Le dîner devra se prendre à la maison et aucun transport scolaire ne sera offert sur l’heure du midi pour les élèves du primaire.

• Lors de l’arrivée des enfants sur l’heure du midi, le CSSBE invite les parents à faire preuve de courtoisie et de prudence afin d’assurer la sécurité routière et piétonnière dans les rues avoisinantes des écoles.

• Toute absence en après-midi devra être communiquée à l’école afin de s’assurer de la sécurité des enfants.

• À la fin des classes, les services de garde seront ouverts selon l’horaire habituel.

• Le transport scolaire s’assurera du retour à la maison pour les élèves comme à l’habitude.

Pour les élèves des écoles secondaires et de la formation DUPLEX

• Les élèves du secondaire ainsi que ceux de la formation DUPLEX seront en apprentissage en ligne en avant-midi selon l’horaire habituel.

• Les élèves du secondaire ainsi que ceux de la formation DUPLEX seront attendus en classe pour l’après-midi selon l’horaire habituel afin de poursuivre l’apprentissage en présentiel.

• Afin de se rendre à l’école, le CSSBE organisera un service de navette en autobus pour les élèves du secondaire et de la formation DUPLEX. Des directives seront émises par les écoles respectives dans les prochains jours.

• Toute absence en après-midi devra être communiquée à l’école afin de s’assurer de la sécurité des élèves.

• Le transport scolaire s’assurera du retour à la maison pour les élèves comme à l’habitude.

Pour les élèves des centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes

• Les élèves des centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes seront en apprentissage à distance en avant-midi et continueront leur formation en présentiel en après-midi et en soirée.