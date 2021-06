Les députes de Beauce injectent plus de 33 000$ en bourses

Les députés de Beauce-Sud et de Beauce-Nord, Samuel Poulin et Luc Provençal, viennent d'annoncer une importante initiative locale conjointe et exceptionnelle visant à souligner la motivation scolaire des finissants en 2020-2021.

Au terme de la présente année scolaire, les deux élus auront versés un montant total de 33 600$ en bourses au corps étudiant de la région.

Au cours des derniers mois, les députés ont établi un partenariat avec les écoles du territoire. De ce fait, de nombreuses bourses de 100$ (à raison de deux par classe/groupe) seront remises au terme de la présente année scolaire aux élèves de 6e année du primaire, de 5e année secondaire, finissants en formation professionnelle ainsi qu’au collégial dans les établissements situés sur le territoire des circonscriptions de Beauce-Sud et Beauce-Nord.



À raison de deux remises par classe/groupe, ces bourses visent à souligner la motivation et détermination, et non pas l’excellence, des élèves et étudiants en cette période où ils ont alterné entre la scolarité en présentiel et à distance. La sélection des récipiendaires est à la discrétion des enseignants et des directions d’écoles.

« La motivation et la persévérance sont la clef pour atteindre ses buts et ses objectifs. Par cette initiative, nous avons collaboré avec les enseignants et les directions des écoles afin de cibler ses jeunes qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite. La présente année scolaire est exceptionnelle et les efforts de tous doivent être soulignés », a indiqué le député Poulin.



« À titre d’ancien enseignant, je comprends tout à fait ce que nos jeunes ont vécu depuis les derniers mois. Samuel et moi avons eu l’idée de souligner la motivation de nos finissants locaux, histoire de donner un petit encouragement pour la suite des choses», a pour sa part signifié Luc Provençal.

Les députés ont profité de cette communication médiatique pour remercier les parents et l’ensemble du personnel des institutions scolaires et éducatives de Beauce-Sud et Beauce-Nord pour les efforts déployés en cette période particulière.

« C’est parce que tout un chacun y aura mis du sien que nos élèves et étudiants réussiront », ont conclu les deux parlementaires.