Une première femme à la tête du Cégep Beauce-Appalaches

Le conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches a annoncé en fin de journée hier la nomination de Caroline Bouchard au poste de directrice générale de l’établissement pour un mandat de cinq ans.

Elle devient par le fait même la première femme à accéder à la direction générale de l'institution d'enseignement depuis sa création en 1990. Mme Bouchard occupait ce poste par intérim depuis avril dernier. Elle remplace donc officiellement Pierre Leblanc qui a quitté pour devenir directeur général du Cégep de Drummmondville.

Titulaire d’un baccalauréat en Administration des affaires – option Gestion des opérations et détentrice d’une maîtrise en Gestion et développement des organisations, Caroline Bouchard cumule vingt-deux années d’expérience en gestion, dont treize au sein de l’équipe de direction du Cégep Beauce-Appalaches. Jusqu’à tout récemment, elle occupait le poste de directrice générale du Centre universitaire des Appalaches en plus de tenir les rênes des Services de la formation continue du Cégep Beauce-Appalaches.

« Le parcours professionnel ainsi que les aptitudes personnelles de Mme Bouchard témoignent de sa maîtrise à assumer les différentes responsabilités au poste de directrice générale, a mentionné le président du conseil d’administration du Cégep, François Giroux. Grâce à son impressionnante expérience en gestion, elle a su se démarquer et c’est avec confiance que le comité de sélection a recommandé sa candidature. Nous sommes convaincus qu’elle saura relever avec brio les défis à venir afin de poursuivre le développement et le rayonnement du Cégep régionalement et internationalement. »

Originaire de la Beauce, la nouvelle directrice générale est grandement impliquée au sein de plusieurs organisations régionales,

« Je me sens privilégiée d’être la première femme à assurer la direction générale du Cégep Beauce-Appalaches, a indiqué la principale intéressée. C’est une grande fierté de pouvoir être un exemple pour toutes celles qui aspirent à accéder à un poste de haute direction. Mes diverses expériences professionnelles, alliées à un fort et constant investissement personnel, m’ont permis de développer les compétences professionnelles et personnelles afin d’atteindre cet objectif de carrière. »

Caroline Bouchard succède à Pierre Leblanc qui assumait la direction générale du Cégep Beauce-Appalaches depuis le mois de février 2018.